Cad pe capete echipele din eşalonul secund SCM Gloria Buzau a anunțat desființarea echipei de fotbal și, totodata, retragerea din campionatul Ligii 2. Informația a fost publicata in exclusivitate de Liga2.ro, imediat dupa ce ședința in care jucatorii și stafful tehnic au fost inștiințați de șefii clubului, chiar inainte de plecarea in cantonament. Retragerea, a doua, dupa cea a echipei Turris Tn.Magurele, bulverseaza Liga 2, rezultatele urmand sa fie anulate! Clasament fara Gloria Buzau + Turris 1. U Craiova 13 8 5 0 26-11 29 2. Viitorul Pandurii 12 8 1 3 25-19 25 3. Rapid București 13 8 1 4 21-21 25 4. ASU Poli 14 6 6 2 14-11 24 5. Dunarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

