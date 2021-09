Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.170 de ghiozdane cu rechizite scolare, achizitionate de Consiliul Judetean (CJ) Covasna pentru elevii care intra in acest an in clasele pregatitoare, vor fi distribuite miercuri catre unitatile scolare. Potrivit reprezentantilor CJ Covasna, festivitatea de predare a acestora va avea loc la Colegiul…

- Numarul cabinetelor medicale scolare si stomatologice care functioneaza in unitatile de invatamant din judetul Covasna sunt insuficiente, iar o parte dintre acestea nu au fie medici, fie asistente. Conform unui raport al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Covasna, in judet exista zece cabinete scolare,…

- Sapte medici au fost angajati in ultimele trei luni la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat miercuri, conducerea institutiei. Potrivit managerului spitalului, Andras Nagy Robert, vor fi organizate si alte concursuri pentru marirea echipei, avand in vedere necesitatile, dar si…

- Muzeului Național al Carpaților Rasariteni va invita joi, 12 august 2021, in intervalul 12-19,00, la Ziua Portilor Deschise la situl arheologic „Dambul Cetatii-Vardomb”, jud. Harghita (la apoximativ 10 km distanta de Miercurea-Ciuc), ocazie cu care orice persoana interesata va putea urmari munca arheologilor…

- Intr-o lume in continua dezbinare, in care cei mulți alearga sa-și caștige „supremația” prin lupte mai puțin ortodoxe, regi peste clipe efemere, covasnenii, prin „puterea perfectului simplu”, ne dau o lecție despre unitate in fapta buna. Și nu una oarecare, ci una comuna, la care și-au dat mana…

- Doua școli din mediul rural din județul Hunedoara au atras atenția celor de la Book-Land. La toamna, copiii vor reveni in banci noi, moderne și prietenoase. Ii așteapta personaje din desene animate intr-un spațiu luminos, curat, modern și primitor. „In 20 ianuarie 2021 scriam acestor Oameni…

- Procentul mediilor peste 5 inregistrat la Evaluarea Naționala, in județul Covasna, a ramas la fel, dupa contestații, conform rezultatelor finale anunțate astazi. Un elev covasnean este așteptat la sesiunea speciala. In județul Covasna, la Evaluarea Naționala s-au inscris 1567 candidați și au fost prezenți…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert, considera ca ideea testarii periodice, din bani proprii, a cadrelor medicale nevaccinate anti-COVID-19, lansata recent de ministrul Sanatatii, este „exagerata”. Andras Nagy Robert a declarat miercuri, intr-o conferinta…