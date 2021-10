Cabanierii din Ranca cer redeschiderea de urgența a celui mai inalt drum din țara Transalpina. DN 67 C este inchis de aproape doua saptamani pe tronsonul Ranca – Obarșia Lotrului. Masura a fost luata de Compania Naționala a Infrastructurii Rutiere, in urma unei consultari cu Poliția Rutiera. La vremea respectiva a nins in zona montana, iar șoseaua traverseaza Munții Parang. In Pasul Urdele zapada a trecut de 10 centimetri. Vremea rea a continuat, insa doar cu ploaie. Prin urmare, zapada s-a topit complet și șoseaua este acum curata pe tot tronsonul care este inchis circulației publice. Zona mai…