Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…

- Criza politica in Romania. Coalitia de guvernare de la Bucuresti este la un pas de destramare. Tensiunile latente dintre PNL si USR PLUS, doua dintre partidele majoritatii parlamentare, s-au acutizat miercuri seara, cand premierul Florin Cițu l-a demis pe ministrul Justiției,

- Guvernul de la București, condus de catre liberalul Florin Cițu, are toate șansele de a fi demis, in condițiile in care a pierdut sprijinul USR, partid aflat la guvernare impreuna cu PNL. Unul dintre liderii USR, Dacian Cioloș, a anunțat miercuri seara ca partidul va susține o moțiune de cenzura impotriva…

- Presedintele USR PLUS Timis, Dominic Fritz, il acuza pe premierul Florin Citu ca "a aruncat Romania intr-o criza politica", prin indepartarea lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justitiei. Edilul Timisoarei afirma ca problema arzatoare a romanilor nu este ministrul Justitiei, ci spirala…

- "In '90 eram in clasa a 12-a și, nu știu cați dintre dvs știți unde era sediul PNL in '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum (]n Ramnicu Valcea - N.R.) ... O casuța mica, cu afișe cu Radu Campeanu, inainte de alegeri... Și in 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoara…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca declaratiile „teribiliste” conform carora „PNL ia toate sectoarele maine” nu conving pe nimeni, punctand ca o competitie cu USR-PLUS fundamentata pe orgolii ar conduce la o noua victorie a PSD in Capitala. Mesajul ei vine ca o replica pentru Forin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, luni seara, declaratia lui Florin Citu potrivit careia a convis o Romanie sa fie premier. ”Cand esti prim-ministru si te-a ales tot poporul, cum a zis, l-a ales Romania prim-ministu. Ii aduc aminte ca si el si Orban au iesit pe locul trei la alegeri,…