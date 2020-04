Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situația actuala cu privire la noul corona virus, a modului de gestionare a bolilor inalt contagioase cat și a modului de soluționare a cazurilor in contextul epidemiologic actual, Spitalul Orașenesc Mioveni (SOM) solicita sprijinul persoanelor fizice sau juridice interesate sa ajute…

- Orice ajutor este binevenit, mai ales in aceasta perioada. Primii care predau lecția solidaritații sunt voluntarii care fac deja cumparaturi pentru persoanele izolate. La randul lor, ONG-urile strang bani pentru lupta impotriva raspandirii coronavirusului.

- Campania Andreei Marin dedicata luptei impotriva Coronavirusului a strans peste 11.000 de donatori in 3 zile! Andreea Marin a adresat zilele trecute o scrisoare deschisa Ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne, cerandu-le informatii concrete despre cum poate ajuta in aceasta perioada grea pentru…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Oamenii de stiinta din Israel sunt intr-un proces avansat pentru dezvoltarea primului vaccin impotiva coronavirus, potrivit Ministrului stiintei si Tehnologiei Ofir Akunis. Daca totul va decurge conform planului, vaccinul va fi gata in cateva saptamani si va fi disponibil…

- O masura fara precedent a fost luata in Italia. Intreaga tara este in carantina si 60 de milioane de cetateni, inclusiv 1,2 milioane de romani, sunt indemnati sa ramana acasa. Guvernul din peninsula a decis sa interzica toate adunarile publice si deplasarile daca acestea nu sunt urgente. Criza s-a adancit…

- Municipalitatea lugojeana a anunțat ca a solicitat unitaților de invațamant din Lugoj sa achizitioneze de urgenta substante dezinfectante. „Avand in vedere situația epidemiologica legata de apariția coronavirusului (Covid – 19), Primaria Municipiului Lugoj a solicitat tuturor unitaților de…

- ''A fost publicat astazi un decret care interzice exportul de materiale medicale de protecție (maști, manuși, combinezoane etc.)'', precizeaza intr-un comunicat comun ministerele sanatații și de interne. Citeste si Coronavirusul a suferit mutatii, avertismentul cercetatorilor. Noile tulpini…

