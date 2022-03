Bursa de Valori Bucuresti a pierdut 32,44 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 14,75%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 11,84%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București (BVB), capitalizarea bursiera a scazut la 187,383 miliarde de lei in perioada 28 februarie – 4 martie 2022, de la 219,826 miliarde de lei in saptamana 21 – 25 februarie 2022, informeaza Agerpres. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 479,818 milioane de lei in aceasta saptamana, in crestere de la 428,993…