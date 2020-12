Stiri pe aceeasi tema

- Sri Lanka a dispus evacuarea a 75.000 de persoane din locuinte situate pe coasta de est a tarii, unde se prognozeaza ca va lovi miercuri seara ciclonul tropical Burevi, insotit de viteze ale vantului de 90 km/h, relateaza Reuters. Ciclonul ar putea afecta cladirile din zonele costiere si liniile de…

- Autoritatile din Sri Lanka au ordonat inchiderea scolilor din mai multe regiuni ale insulei, iar cele din India au trimis miercuri echipe de salvare in sudul tarii, inainte de sosirea ciclonului Burevi, al doilea fenomen meteorologic de acest tip care ameninta regiunea in decurs de o saptamana, informeaza…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Autoritațile din Braila au fost alertate luni seara de catre un baiat de 13 ani, care s-a dat drept rapitor al unui copil de 14 ani. Acesta a sunat de mai multe ori la 112, cerand și suma de 12.000 de lei drept rascumparare, relateaza Agerpres.ReprezentanțiiInspectoratului de Poliție Județean (IPJ)…

- Autoritatile județene și cadrele medicale au stabilit un plan pentru a combate al doilea val al pandemiei de coronavirus. Planul a fost prezentat in cadrul unei conferințe de presa susținute de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, și conducerea Spitalului Județean Suceava. Alexandru Moldovan a…

- Inundatiile declansate de ploile torentiale care au afectat regiuni din sudul si vestul Indiei au provocat decesul a cel putin 94 de persoane si au distrus numeroase drumuri, locuinte si culturi agricole, au anuntat vineri autoritatile, citate de agentia DPA. Statul sudic Telangana a fost cel mai…

- (P) 5 motive pentru care merita sa angajezi muncitori asiatici De mai bine de 15 ani, Romania este martora a un exod masiv al forței de munca, spre țari ce le pot asigura conaționalilor noștri condiții mai bune de lucru și un nivel mult mai ridicat al calitații vieții. În urma celor care pleacă,…

- S-a dat alarma in Europa! Mai multe focare de pesta porcina au fost identificate in Germania, care se extind cu o viteza uluitoare. Autoritațile sunt cu atat mai ingrijorate cu cat epidemia poate provoca probleme grave in industria europeana a carnii, scrie Daily News Hungary. China a interzis deja…