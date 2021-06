Bulgaria: A fost demarat procesul împotriva lui Nikolai Malinov, un rusofil acuzat de spionaj Procesul împotriva președintelui Asociației &"Rusofili&", Nikolai Malinov, a fost depus în instanța, a anunțat Parchetul. El este acuzat de spionaj pentru Rusia. Potrivit acuzarii, el &"s-a pus în slujba unei organizații straine, pentru a-i servi ca spion, pentru a dezvalui informații ce reprezinta secret de stat&", potrivit rador care citeaza Mediapool.



Malinov a fost arestat pe 9 septembrie 2019. Una dintre probele împotriva sa a fost un raport-înregistrare de 10 pagini, în care se explica modul în care influența rusa în Bulgaria ar putea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia poate stabiliza echilibrul de forțe cu Statele Unite, in cazul aderarii Ucrainei la NATO, cu ajutorul unor pași concreți, a apreciat analistul militar Viktor Baraneț (in imagine), relateaza agenția FAN. Comentand, intr-o recenta intervenție, problema posibilei intrari a Ucrainei in randurile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca discutia cu omologul sau american, Joe Biden, la Geneva, a fost "foarte constructiva", anuntand ca ambasadorii rus si american vor reveni la posturi. Intrebat despre situatia drepturilor omului in Rusia, Vladimir Putin a afirmat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt la cel mai scazut nivel din istoria recenta. O spune Vladimir Putin intr-un interviu acordat postului NBC, cu cateva zile inaintea intalnirii pe care o va avea cu omologul sau american. Liderul de la Kremlin l-a laudat pe Joe Biden pentru cariera politica…

- Acțiunea este atribuita grupului Nobelium, legat de serviciile secrete de la Moscova și responsabil de "piratarea" SolarWinds în 2020, și afecteaza mai mult de 150 de organizații, potrivit alertei Microsoft.Hackerii legați de principala agenție de informații din Rusia au lansat un…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua saptamani, la…

- Vladimir Putin va ramane in autoizolare, chiar daca a primit si cea de-a doua doza de vaccin fabricat in Rusia. Inca de la inceputul pandemiei, Putin a fost izolat si a lucrat printr-un sistem video de la resedinta sa din afara Moscovei.

- Președintele american Joe Biden ar trebui sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean Volodymyr Zelensky inainte de organizarea summitului cu liderul rus Vladimir Putin. Aceasta opinie a fost impartașita de fostul ambasador al SUA in Rusia, Michael McFaul, pe Twitter. Fostul diplomat l-a sfatuit sa…