- Cu toții ne dorim sa traim intr-un oraș curat și sa ne bucuram de frumusețea naturii. De aceea, este in responsabilitatea fiecaruia dintre noi sa avem grija de mediul inconjurator, iar fiecare gest mic poate face diferența. Putem incepe chiar de acasa, cu ambalajele produselor pe care le consumam zilnic.…

- La Targu Ocna intr-o zi de mare sarbatoare, Adormirea Maicii Domnului, a fost inaugurat Centrul Cultural “Ion Talianu” proiect al Primariei Orașului Targu Ocna, finanțat de Compania Naționala de Investiții. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și locale. In amintirea…

- competiția ciclista se va disputa pe 21 și 22 august la Targu Ocna și Darmanești Sala Mare din Palatul Administrativ a gazduit marți, 17 august, o conferința de presa pe tema competiției cicliste ce se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani. La intalnire au participat Adrian Raspopa – președintele…

- Ajuns la ediția cu numarul 20, turneul internațional de tenis al Bacaului dotat cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate se va desfașura saptamana aceasta, pe terenurile bazei SCM Bacau, sub titulatura „Dedeman- Simba Trophy”. Spre deosebire de edițiile precedente, in care finanțarea…

- O ingrijire adecvata a gradinii poate crește calitatea și longevitatea plantelor, fructelor și legumelor. Aproape fiecare planta are nevoie de cel puțin cateva ore de soare, dar diferite specii de plante necesita niveluri diferite de ingrijire. Daca doriți ca gradinile dvs. in aer liber sa reziste anotimpurilor,…

- ,,Un drapel ridicat deasupra unui lagar de sclavi nu arata independenta lor ci numai nationalitatea sclavilor” spunea Iuliu Maniu fost deputat roman de Transilvania in Dieta de la Budapesta, fost prim-ministru al Romaniei, președinte al PNȚ , deținut politic, decedat in inchisoarea de la Sighet. Pe…

- Grafomania da in clocot, se inmulțesc „autorii”, redacțiile revistelor de cultura fiind invadate de subproducția acestora. Astazi, oricine iși incropește un volumaș acolo, cu poezioarele fiind cel mai simplu, imediat, se și autointituleaza „scriitor”. Se publica in neștire, fara niciun discernamant,…

- In anii din urma, Bacaul era renumit și prin faptul ca indragita emisiune de la Antena 1, „Splash! Vedete la apa” se filma in Bazinul de Inot de la noi. Showul a fost lansat in 2013 și s-a bucurat de doua ediții, ultima data putand fi vizionata in vara lui 2015. De cateva zile bune, […] Articolul Splash!…