Politica Agricola Comuna nu trebuie sa plateasca pretul pentru Brexit si consecintele sale asupra bugetului UE, a declarat presedintele francez la finalul summitului extraordinar de doua zile incheiat cu un esec, relateaza AFP. "Nu am sacrificat Politica Agricola Comuna si am spus-o foarte clar: PAC nu poate plati pretul pentru Brexit", a declarat Emmanuel Macron la plecarea de la summit, in contextul in care sambata urmeaza sa participe la salonul agriculturii de la Paris. Inainte de inceperea summitului, presedintele francez a spus ca este gata sa se "bata" pentru PAC, care in propunerea initiala…