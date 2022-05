Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai a declarat, sambata, la Antena 3, ca oamenii isi vor primi luni salariul. “Intrucat aseara, la ora 18.00, sistemul bancar s-a inchis, sistemul de plati, pe anumite banci din Romania care opereaza in Romania, o parte din angajati si-au luat salariul vineri, urmand ca luni sa fie problema…

- Pentru a beneficia de pensia pentru limita de varsta, o persoana trebuie sa fi atins varsta standard de pensionare și sa fi contribuit la sistemul public de pensii o anumita perioada minima de timp. Ministrul Muncii, Marius Budai, a oferit detalii despre varsta de pensionare in cazul femeilor. Varsta…

- Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca din acest an, care se serbeaza pe data de 28 aprilie, se axeaza pe participare si dialog social in crearea unei culturi pozitive a securitatii si sanatatii in munca, a scris ministrul Muncii, Marius Budai, pe pagina sa de Facebook. Fii…

- Peste 1770 de cetațeni ucraineni s-au angajat in Romania dupa declansarea razboiului, a declara ministrul Muncii, Marius Budai. Potrivit acestuia, din totalul celor 1.774 de refugiati care si-au gasit un loc de munca in companiile romanesti, cei mai multi au ales sa lucreze in industria prelucratoare,…

- Senatorul PNL, Cristian Niculescu Țagarlaș apreciaza inițiativa Guvernului de a sancționa vinovații care au crescut in mod abuziv prețul carburanților, generand instabilitate pe piața din Romania. „Companiile petroliere care au crescut in mod abuziv prețul carburanților, generand instabilitate pe piața,…

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina, MMSS a luat o serie de decizii prin Ordinul nr.301/09.03.2022 pentru aprobarea procedurii de incadrare in munca a cetatenilor ucrainiei care provin din zona de conflict armat din Ucraina. MMSS propune si solutii pentru facilitarea accesului cetatenilor ucraineni…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, la Antena 3, ca el nu va renunța la renegocierea PNRR pentru a crește procentul din PIB dedicat pensiilor. Afirmațiile vin in contextul in care liberalii afirma ca este exclusa posibilitatea renegocierii PNRR mai devreme de doi ani. Fii la…

- Deputații AUR de Suceava, Dorel Gheorghe Acatrinei și Florin Pușcașu, i-au solicitat ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marius Budai, sa ia masuri urgente pentru eliminarea inechitaților salariale din sistemul bugetar, dar și sa aplice principiul „la munca egala și funcții similare sa ...