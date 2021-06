Vineri, 11 iunie, in curtea Școlii Gimnaziale ”Prof. Ion Vișoiu” din Chitila, clopoțelul a sunat pentru ultima data pentru absolvenții celor patru clase a VIII-a. Pentru ca s-a pastrat distanța intre copii și pentru ca ceremonia de ramas bun s-a desfașurat in aer liber, elevii au avut voie sa nu poarte masca sanitara. Așa ca li s-au vazut ușor lacrimile, pentru ca emoțiile au fost foarte mari. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 554, ediția print Ștefania Duminica, directorul școlii, i-a felicitat pe elevii care au terminat acum clasa a VIII-a, dupa noua ani de studiu, fiind vorba despre…