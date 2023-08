Bucureștiul devine capitala gimnasticii mondiale Peste 900 de sportivi de pe 6 continente, 4 discipline (gimnastica artistica, gimnastica aerobica, gimnastica pentru toți, gimnastica acrobatica) și 8 competiții sunt coordonatele „Regalului gimnasticii romanești” organizat intre 28 august și 22 octombrie Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Dorin Iacob a comentat la Realitatea PLUS rezultatele unui sondaj de opinie care releva faptul ca daca ar avea loc alegeri acum in București, iar Gabriela Firea ar candida ca independent ar caștiga fara mari probleme un nou mandat:"Practic sondajul confirma analiza noastra de acum…

- Valul de caldura se va menține in Romania joi și vineri, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a emis astazi, 20 iulie, o noua avertizare cod galben de canicula pentru sud și sud-est. In același timp, jumatate de țara se afla sub cod galben de vreme instabila pana joi seara.Muntenia,…

- Cel mai mare eveniment de dans din Capitala va aduce laolalta peste 30 de școli, studiouri și inițiative de dans, peste 15 stiluri de dans, peste 2000 de dansatori și 30.000 de bucureșteni sa danseze impreuna pe Calea Victoriei - in cadrul proiectului "St

- Autoritațile din București incearca sa disciplineze șoferii din cu stalpi pe trotuare. Astfel, conducatorii auto spun ca este vorba despre un festival al stalpilor, avand in vedere numarul mare de obstacole montate la orice pas. Mai mult, ei se plang și de numarul mic de locuri de parcare, fiind aproximativ…

- Ministrul PNL al Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi seara, 29 iunie, ca liberalii au destui oameni bine pregatiti in administratie care ar putea castiga Primaria Capitalei in 2024 și a precizat ca Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este o varianta de candidat.Gorghiu a fost intrebata la Digi…

- Europa este in alerta din cauza virusului West Nile transmis de tantari, iar Bucureștiul este pe harta zonelor cu cele mai multe astfel de insecte. Daca intri in parcurile Capitalei risti sa iesi ciuruit de intepaturi de tantari. Autoritatile spun ca au inceput dezinsectia inca din luna mai, insa din…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat, vineri, la Timisoara, ca dupa cele trei zile ale vizitei de stat pe care a efectuat-o in Romania revine la Berlin puternic impresionat de faptul ca nu doar Bucurestiul se dezvolta, ci toate regiunile tarii noastre, intre