Bucureștenii se vaccinează! Peste 10 000 de persoane imunizate într-o singură zi De vineri, de la debutul maratonului de vaccinare anti-coronavirus din București, și pana sambata la ora 08.00, au fost imunizate 10 898 de persoane. In total, in acest interval au fost vaccinate 21.796 de persoane din Capitala. 2 din 10 romani care s-au vaccinat in ultimele 24 de ore sunt din Bucuresti. Numarul crescut de doze administrate in Capitala este rezultatul maratonului vaccinarii care a inceput vineri. 6 centre amplasate in fiecare sector sunt deschise non-stop. Astazi este ziua a doua a maratonului de vaccinare. Cifrele maratonului de vaccinare pana sambata, la ora 8.00: Total vaccinari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

