- Manifestatii de sustinere a Ucrainei, tara atacata de Rusia, au loc, sambata, la Paris, relateaza Le Figaro. La Paris, mii de manifestanti au scandat in franceza, ucraineana si rusa: “Solidaritate cu Ucraina”, “Putin asasin”. In toata Franta ar urma sa protesteze sambata aproximativ 25.000 de oameni.

- Elita politica de la Moscova va incerca sa se salveze inlaturandu-l pe Putin. Razboiul din Ucraina inseamna sfarșitul actualului regim din Rusia, a declarat, intr-un interviu, pentru Radio Iași, Armand Gosu, doctor in istoria Rusiei si profesor in cadrul Universitatii Bucuresti. Armand Goșu a mai spus,…

- Uniunea Europeana ii va primi pe toți oamenii care fug din calea violențelor provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat vineri, 25 februarie, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, potrivit Reuters . „Trebuie sa facem totul pentru a-i accepta fara intarziere pe cei care acum fug…

- Liderii tarilor din cadrul Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat vehement, cu ocazia summitului de la Bruxelles, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si au decis impunerea de sanctiuni "masive" si "severe" impotriva Rusiei.

- Invazia Ucrainei de catre Rusia lui Putin pune Nato si SUA intr-o situatie aproape imposibila. In timp ce Putin s-a dezlantuit si a scapat total de sub control, liderii Occidentului fac vocalize declarandu-se ba ingroziti de ceea ce se intampla, ba anuntand sanctiuni financiare de care lui Putin nu…

- Președintele rus a anunțat joi dimineața o operațiune militara in Ucraina, intr-o alocuție televizata. Putin a spus ca acțiunea a venit ca raspuns la amenințarile venite din Ucraina.La scurt timp dupa aceea, reporterii CNN, BBC și Reuters au raportat explozii in Donbass (in partea controlata de armata…

- Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse “sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, potrivit AFP. Cele doua decrete ale presedintelui rus solicita Ministerului Apararii ca “fortele armate din Rusia sa indeplineasca functiile de mentinere…

- Directorul general al companiei energetice germane E.ON a declarat ca țara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural furnizat de Rusia, pentru a se indeparta de industria pe carbune și pentru a reduce prețurile energiei. „Noi credem ca avem nevoie de gaz rusesc. Punct. Mai ales daca acum…