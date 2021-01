Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile de calatorie in Marea Britanie s-au schimbat de la 1 ianuarie 2021. Plata cu cardul, serviciile de roaming si controalele vamale sunt cateva dintre aspectele la care cetatenii romani care vor efectua vizite in Regatul Unit trebuie sa fie atenti, atrage atentia duminica Ambasada Romaniei in…

- Romanii care se afla in Regatul Unit inainte de 31 decembrie 2020 si intentioneaza sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze in aceasta tara si dupa aceasta data trebuie sa solicite obtinerea statutului de rezident (settled status sau pre-settled status) in cadrul programului EU Settlement Scheme (EUSS)…

- Peste 600.000 de romani au primit statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, calitate ce le permite ca si dupa incheierea perioadei de tranzitie de dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana sa beneficieze de aceleasi drepturi…

- ​​Operatorii telecom din România nu vor mai avea obligația legala de a oferi utilizatorilor roaming la tarife naționale (Roam like at home - RLAH) pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), începând cu data de 1 ianuarie 2121, ca urmare…

- Incepand cu 1 ianuarie 2021, odata cu incheierea perioadei de tranzitie dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, condițiile de imigrare se schimba pentru toți cetațenii straini, inclusiv pentru romani. Vor fi alte reguli pentru cei care vor vrea sa se stabileasca in Regatul Unit, sa lucreze…

- Șefa guvernului regional scoțian, Nicola Sturgeon, planuiește organizarea unui referendum pentru independența fața de Marea Britanie in prima parte a lui 2021. Opiniile sunt volatile, dar ultimele sondaje arata ca majoritatea scoțienilor susțin desprinderea de Regatul Unit, ca urmare a Brexit-ului,…