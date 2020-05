Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, la intersectia strazilor Mihai Viteazu si Cuza Voda.Din primele date puse la dispozitie de oamenii legii, se pare ca a fost lovit un pieton.Victima este constienta, spun autoritatile. La fata locului s au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru…

- Primele trenuri special comandate de autoritatile austriece pentru transportul muncitorilor romani in si din Austria ar urma sa circule incepand de la sfarsitul acestei saptamani, fiind pregatite doua perechi de trenuri pe rutele Viena-Timisoara (in 9 si 12 mai) si Timisoara-Viena (in 10 si 13 mai).…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, care isi terminasera tura de serviciu, a acordat, vineri, primul ajutor unui barbat in varsta de aproximativ 70 de ani, gasit in stare de inconstienta, care fusese victima unui accident rutier, pe raza comunei…

- Din primele informații, se pare ca la bord se aflau circa 16 imigranți și doi cetațeni sarbi, calauzele grupului. La scurt timp dupa ce a parasit malul sarbesc, barca in care se aflau ar fi inceput sa ia apa, iar imigranții, speriați, s-ar fi agitat, ceea ce a provocat rasturnarea ambarcațiunii. Strigatele…

- Consiliul Județean Vrancea va achiziționa un autovehicul destinat Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Anghel Saligny” al județului Vrancea. Este vorba despre o autoutilitara 4×4 cu transport cuplu chinologic, cu o valoare estimata de 109 mii lei. In anul 2018, Consiliul Județean Vrancea a achiziționat…

- „In aceasta dimineața, in jurul orei 04.15, Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu 2 echipaje de stingere, 1 echipaj SMURD, 1 echipaj de prima intervenție și comanda cu sprijinul SVSU Santana, intre localitațile Santana și Zimand, pentru stingerea unui incendiu la o garnitura de tren compusa…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare lucreaza intens si ia toate masurile necesare pentru a proteja atat pacientii, cat si personalul medical, in actualul context epidemiologic. In acest sens, au fost instalate puncte de triaj, care vor functiona de marti, 17 martie 2020,…