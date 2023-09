Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a scos la vanzare azi la ghișeele stadionului din Ghencea biletele pentru jocul cu CSU Craiova care va avea loc, sambata, 2 septembrie, de la ora 21:45. Lumea nu s-a inghesuit la coada in prima zi in care s-au deschis și casele. Comparativ cu precedentele doua confruntari in care roș-albaștrii…

- Continue reading Breaking News: Becali, furios! „Olaru nu poate sa ridice mingea la 2 metri, piticanie ala de la CFR de ce poate?”. Gigi l-a sunat pe Meme și s-a luat de antrenori: „Ba, de ce nu se poate?” at Info real.

- Dragoș Militaru și-a reziliat azi contractul cu Chindia Targoviște, dupa doar 3 meciuri: doua egaluri in campionat, cu Steaua, 1-1, și Slatina 0-0, și o victorie in Cupa, 5-0 cu Blejoi. Deși zvonurile schimbarii erau active de cateva zile, ședința oficiala a fost aseara, dupa meciul din Prahova. Favorit…

- FCSB a efectuat azi antrenamentul oficial inainte de meciul cu Nordsjaelland, din prima manșa a turului 3 din preliminariile Conference League. FCSB - Nordsjaelland, prima manșa din turul III preliminar Conference League, se disputa joi, de la 21:30, liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro și in direct la…

- Continue reading Duckadam se ia tare de Gigi și Talpan: „Un circ ieftin. E la limita penalului ce s-a intamplat”. Vin dosarele la DNA dupa ce FCSB a fost interzisa in Ghencea. Exclusiv at Info real.

- Continue reading ”Suntem cei mai mulți și de aici vine forța noastra. Cum sa fie FCSB chiriașa in Ghencea”. De ce au vrut fanii ca derby-ul cu Dinamo sa se joace acolo. Exclusiv at Info real.

- Jandarmeria București este in alerta, dupa ce fanii FCSB a primit acceptul de a juca derby-ul cu Dinamo (22 iulie, 21:30) in Ghencea. Fanii CSA Steaua au protestat vehement impotriva decizie și au transmis mesaje pe rețele de socializare in care au amenințat ori doar au anticipat incidente la derby-ul…

- Marius Lacatuș și Adrian Mutu au fost actori principali intr-un scandal care a facut valva acum 24 de ani. ”I-am dat una pe la spate”. Marius Lacatuș și Adrian Mutu s-au batut și a ieșit un scandal monstru. Ce s-a intamplat pe Ghencea acum aproximativ un sfert de secol. Scandalul de care puțini dintre…