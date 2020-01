Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump va susține o declarație de presa, miercuri, de la ora 18.00, de la Casa Alba, dupa atacurile iraniene asupra bazelor militare utilizate de americani în Irak, relateaza AFP. Iranul a revendicat responsabilitatea pentru atacul cu rachete balistice, ca reacție a…

- Retragerea trupelor americane din Irak ar fi "cel mai rau lucru" pentru aceasta tara, deoarece înca nu este momentul potrivit, a declarat marti seara presedintele Statelor Unite, Donald Trump, citat de agentia de presa Bloomberg. "Retragerea trupelor ar fi cel mai rau lucru în…

- Un inalt oficial iranian din domeniul securitații a declarat, luni, ca Teheranul ia in considerare 13 ”scenarii de razbunare” dupa uciderea generalului Soleimani, transmite agenția iraniana Fars, citata de Reuters, potrivit Hotnews. Declarația a fost facuta de secretarul Consiliului Național Suprem…

- ”Americanii trebuie sa stie ca, pentru moment, 13 scenarii de razbunare au fost dezbatute in cadrul Consiliului, iar in pofida faptului ca un consens se formeaza in jurul scenariului celui mai slab, punerea acestuia in aplicare ar putea fi un cosmar istoric pentru toti americanii”, avertizeaza Ali…

- Noul comandant al Fortei Quds, unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata cu operatiunile externe, a anuntat ca obiectivul sau este de a alunga SUA din regiune dupa ce generalul Qassem Soleimani a fost ucis intr-un atac american la Bagdad. "Promitem sa continuam calea martirului…

- Soleimani ar fi fost ucis in temeiul Legii puterilor de razboi din 1973 Președintele Donald Trump a declarat, sambata, ca Statele Unite vizeaza atacarea a 52 de obiective iraniene daca Iranul va ataca poporul sau tinte americane ca raspuns la atacul cu drona lansat de SUA in care fost a ucis comandantul…

- Televiziunea din Irak, unde a avut loc atentatul imporiva generalului iranian, a facut publice imaginile atacului. Imagini filmate de camerele de supraveghere arata cum o racheta lovește mașina in care era militarul cu rang inalt. Alaturi de general a pierit și omul lui de incredere. …

- ''Un fotomontaj foarte frumos, dar versiunea 'reala' a lui Conan va parasi Orientul Mijlociu si va veni la Casa Alba saptamana viitoare'', a anuntat Trump pe Twitter, insotindu-si mesajul de o fotografie modificata in Photoshop in care apare cainele militar cu mentiunea ''erou american'', scrisa…