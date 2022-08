Bravo, bravo, colegi! Bravo! Bravo, colegi din presa romaneasca! Bravo! Sunt mandra de voi! Asa, fix asa, se face, meseria asta! Fara urma de dubiu! Vorbiti, prezentati, laudati numa’… despre vedete, numa’ vedetele! Ah! Divele! Divutele! Starurile! VIP-urile! Doamne, Domnicule, pune-mi frana la deste – macar pe-aia de mana trage-o cu sfanta-Ti putere si determinare! – ca sa stau frumos, elegant, cat de cat, in bancuta mea! Si ma iarta pe mine, pacatoasa, si nu ma duce in ispita sa zic mai mult si mai rau, sa zic ce si cum imi vine sa zic! Caci, desigur, n-ar trebui sa zic! Ca tot in van ma strofoc icisa cu cuvintele!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

