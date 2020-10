Stiri pe aceeasi tema

- Podul peste Dunare de la Braila ar putea fi imposibil de utilizat din cauza ca nu vor exista drumuri de legatura. Realizarea lor este intarziata pentru ca a fost solicitat un „studiu de impact pentru zonele de cuibarit ale unor pasari”.

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila va deveni cel mai rușinos muzeu din istorie, din cauza intarzierilor birocratice in autorizarea lucrarilor pentru drumurile de acces la pod, susține Asociația Pro Infrastructura.Lucrarile impresionante ale podului suspendat peste Dunare de la Braila…

- Podul suspendat de peste Dunare, de la Braila, incepe sa prinda forma. Pilonii podului au deja cateva zeci de metri inaltime si lucrarile avanseaza rapid, ei inaltandu-se cu aproape 2 metri pe zi. Cele doua turnuri vor ajunge la final la o inaltime de 204 metri.

- Presedintele interimar al PNL Braila, Catalin Boboc, numit in functie luni de Biroul Executiv National al PNL, dupa ce fostul presedinte Alexandru Danaila a demisionat ca urmare a scorului de sub 27% obtinut de filiala braileana in alegerile locale, a declarat, pentru AGeRPRES, ca isi propune sa…

- Ziua Marinei Romane din acest an este sarbatorita altfel, avand in vedere noile conditii impuse de pandemia de coronavirus. Potrivit unui comunicat al MApN transmis miercuri AGERPRES, editia din 2020 a Zilei Marinei Romane este dedicata implinirii a 160 de ani de la infiintarea Fortelor Navale Romane…

- Construirea unui pod peste Dunare, care sa faca legatura intre Tulcea si Braila, va deschide noi perspective pentru toate comunitatile locale din zona. Podul este cea mai mare investitie romaneasca de acest gen, iar lucrarile la el sunt in plina desfasurare.