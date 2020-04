Pentru protecția sanatații localnicilor, primaria orașului Bragadiru desfașoara frecvent acțiuni de dezinfecție a strazilor și blocurilor. Mai nou, s-a inceput și montarea de dispensere cu dezinfectant in toate blocurile. Localnicii sunt rugați sa permita accesul echipelor de lucru in scarile blocurilor. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, nr. 496 ediția print “Daca vedeți o echipa a Primariei pregatita sa monteze dozatorul cu soluție dezinfectanta pentru maini, va rog sa le permiteți accesul in scara blocului in care locuiți. Responsabilii iau legatura, in prealabil, cu reprezentanții asociațiilor…