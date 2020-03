Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat luni, 9 martie, pentru a decide candidatii la alegerile locale in toate judetele si in municipiile resedinta de judet. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a refuzat sa vorbeasca despre candidaturile pentru locale si a afirmat ca va da explicatii legate de…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat lunea viitoare pentru a decide candidatii la alegerile locale. "Am convocat Biroul Politic National pentru data de luni, la ora 10,00, pentru a decide candidatii in toate judetele si in municipiul Bucuresti", a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca persoanele care vor candida la alegerile locale din partea partidului vor fi stabilite in urma unor cercetari sociologice realizate in fiecare capitala de judet si in judetele respective, dar ca, pe de alta parte, orice e posibil, potrivit Agerpres.Citește…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Politic National al liberalilor a decis ca liderii filialelor judetene ale partidului sa-si asume candidatura fie la primariile oraselor resedinta de judet, fie la presedintia consiliilor judetene unde nu exista candidati cu sanse…

- Presedintele PNL a anuntat ca strategia PNL pentru alegerile locale va fi dezbatuta si stabilita in Consiliul National, care a fost convocat pe data de 2 februarie. Orban a explicat ca pentru a stabili candidatii, PNL va comanda sondaje prin care va evalua potentiale variante, atat din interiorul…

- Candidații PNL la alegerile locale vor fi desemnați pâna în data de 1 martie, a anunțat luni liderul liberalilor, Ludovic Orban, care a precizat ca pentru București vor fi efectuate sondaje atât la nivelul sectoarelor, cât și al întregii capitale.„Termenul…

- Liberalii iau in discutie, luni, la Biroul Executiv, calendarul pentru alegerile locale, sondajele de opinie in privinta candidatilor si termenele de desemnare a acestora. Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat pe 29 decembrie ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor anticipate. Potrivit liderului maghiar, alegerile anticipate ar trebui programate cu o saptamana sau doua inainte de alegerile locale, care vor avea loc la inceputul lunii iunie. „Ar trebui sa inchidem cat mai repede aceasta instabilitate…