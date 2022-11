Un copil in varsta de doua luni, din judetul Botosani, care a fost diagnosticat cu COVID-19, a decedat in Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Teodor Ferariu. Potrivit acestuia, copilul a fost internat in stare grava, insa nu a mai putut fi salvat, desi medicii din Botosani ar fi intentionat sa il transfere la o clinica din Iasi. ‘A fost adus in stare critica la Botosani. A fost internat pe sectia ATI. S-a incercat un transfer la Iasi, dar nu a mai fost cazul, pentru ca a intrat in soc, insuficienta…