Stiri pe aceeasi tema

- Accesul populatiei in toate mijloacele de transport si in spatiile inchise de pe raza judetului Botosani este permis, incepand de luni, doar cu masti de protectie, potrivit deciziei adoptate de Grupul de suport tehnic la epidemii din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Administratorii…

- Purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este, incepand de luni, obligatorie in toate locurile publice inchise din judetul Botosani, decizia fiind luata de Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Persoanele din judetul Iasi trebuie sa poarte, incepand de luni, masti de protectie ale fetei si nasului sau alte materiale in mijloacele de transport in comun si in spatiile publice inchise, potrivit unei decizii luate de Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "In mijloacele de transport in…

- MASURI…Suntem deja la cifra 13, in privinta cazurilor de coronavirus si, zilnic, sute de vasluieni vin din UE si intra in carantina, nestiind daca sunt sau nu infectati. Prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan, in calitate de sef al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat aceasta decizie…

- Ziarul Unirea Inca un județ din Romania INTERZICE localnicilor sa iasa fara masca: „Am decis obligativitatea utilizarii de masti sau alte mijloace de protectie” Și cetatenii din judetul Vaslui vor avea obligativitatea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie…

- Cetatenii din judetul Vaslui vor avea obligativitatea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan,…

- Angajati ai ISU, SAJ, DSP si ai spitalelor din Alba Iulia, Aiud, Blaj si Cimpeni vor primi marti masti si combinezoane de protectie din partea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a informat, potrivit unui comunicat transmis Agerpres, Institutia Prefectului judetul Alba."Ca urmare a…

- Ziarul Unirea Peste 1000 de maști și 200 de combinezoane de protecție distribuite spitalelor din Alba Peste 1000 de maști și 200 de combinezoane de protecție distribuite spitalelor din Alba Ca urmare a masurilor stabilite in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, pentru prevenirea și…