"Nu putem transforma Bosnia in 'hotspot'. Putem fi doar teritoriu de tranzit", a avertizat el in timpul unei vizite intreprinse saptamana trecuta la Bihaci. Majoritatea migrantilor blocati in Bosnia se afla in aceasta localitate cu 65.000 de locuitori, in apropiere de Croatia, tara membra a UE.



Recent, ministrul si-a exprimat regretul fata de refuzul Bruxellesului de a finanta un centru de primire a refugiatilor in alta comuna situata in vestul Bosniei, Velika Kladusa. Potrivit lui Mektic, UE o considera prea apropiata de frontiera sa si doreste centre mai indepartate, cum este cel…