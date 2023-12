Bosch urmează să desfiinţeze 1.500 de locuri de muncă de la două fabrici din Germania, până în 2025 Reducerile fortei de munca au fost raportate pentru prima data de ziarul saptamanal din industrie Automobilwoche. ”La fel ca si alte companii, trebuie sa adaptam nivelul de angajare la situatia comenzilor, la schimbarile structurale din sectorul motoarelor si la penetrarea pe piata a tehnologiilor viitoare. Vedem ca este nevoie sa ajustam pana la 1.500 de capacitati de personal in domeniile de dezvoltare, administrare si vanzari in divizia Drives de la fabricile Feuerbach si Schwieberdingen, pana la sfarsitul anului 2025”, a declarat un purtator de cuvant al Bosch, in comentarii trimise prin e-mail.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

