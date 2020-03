Bosch și Continental suspendă producția la câteva dintre uzinele europene Cei mai mari doi producatori europeni de componente auto încep sa suspende producția la unele uzine, în contextul în care aproape toți marii constructori de automobile au închis temporar uzine și cererea a scazut, scrie Automotive News. Uzinele din România ale acestor companii funcționeaza.



Bosch a spus ca va suspenda producția la uzine din Franța, Italia și Spania, iar la altele va reduce producția. Continental a anunțat ca va închide uzine din Europa, dar nu a dat detalii.



De ce suspenda producția producatorii de componente auto

- Coronavirusul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lupta împotriva noului coronavirus constituie "cea mai mare provocare" cu care s-a confruntat Germania de la al Doilea Razboi Mondial, a afirmat miercuri Angela Merkel, citata de AFP."De la reunificarea germana, nu, de la al doilea Razboi Mondial, nu a existat o provocare…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la…

- Elevii care participa la concursuri internationale, dar si cei care studiaza cu burse Erasmus, pot pleca in alte tari. Tinerii care se intorc din tarile afectate de coronavirus sunt luati in evidenta. Autoritatile fac apel la responsabilitate si le cer parintilor sa respecte recomandarile si sa anunte…

- Astazi, a avut loc, la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a doua sesiune a grupului de lucru in cadrul Proiectului GPP-STREAM, proiect care isi propune prin obiectivele si rezultatele sale sa promoveze achizitiile publice ecologice in Romania. Intalnirea a fost deschisa de domnul Mircea…

- Virusul se numeste Tomato brown rugose fruit virus (ToBREV) si este inofensiv pentru oameni. Acesta poate distruge, insa, culturile de legume, chiar daca sunt in sere, gradini sau campuri. Potrivit specialistilor, ToBREV poate fi transmis prin semintele, plantele sau fructele infectate, precum si…

- In 2019 au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi in Germania (+5-), Franta (+1.9-), Italia (+0.3-), in timp ce Marea Britanie (-2.4-) si Spania (-4.8-), au fost inregistrate scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi. In ceea ce priveste constructorii de automobile,…

- Romania, locul 14 in UE in clasamentul inmatricularilor de autoturisme noi In luna decembrie 2019, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +21.7% fata de decembrie 2018, atingandu-se un nivel de 1,215.076 unitati. In 2019: au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor…