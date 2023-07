Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat marti ca nu va fi declansata o noua ancheta asupra unor eventuale alte incalcari de catre fostul prim-ministru Boris Johnson a restrictiilor sanitare anti-COVID, informeaza AFP.

- Politia britanica a anuntat marti ca nu va fi declansata o noua ancheta asupra unor eventuale alte incalcari de catre fostul prim-ministru Boris Johnson a restrictiilor sanitare anti-COVID, informeaza AFP, conform Agerpres.In schimb, Serviciul de Politie Metropolitana din Londra a decis sa redeschida…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a mintit "in mod deliberat" Parlamentul britanic, in mai multe randuri, in scandalul "partygate", conchide o Comisie parlamentara de ancheta intr-un raport publicat joi, care l-a determinat pe fostul sef de Guvern sa demisioneze in mod zgomotos din mandatul de deputat…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a anunțat vineri seara ca demisioneaza din funcția de parlamentar, invocand ancheta parlamentara privind petrecerile organizate in Downing Street cu incalcarea restricțiilor anti Covid-19. Parlamentarul in varsta de 58 de ani este vizat de o ancheta parlamentara…

- O masina s-a izbit joi de poarta de la Downing Street, cladirea care gazduieste biroul si resedinta premierului britanic Rishi Sunak, a anuntat politia, potrivit Reuters. Conform politiei, soferul vehiculului a fost retinut. "In jurul orei 16:20, o masina a lovit portile Downing Street pe Whitehall.…

- Boris Johnson, fostul prim-ministru britanic, este suspectat de o noua posibila incalcare a regulilor de izolare Covid, a declarat marti guvernul britanic pentru CNN. Documentele care se refera la potentiala incalcare au fost transmise Politiei Metropolitane din Londra si Politiei din Thames Valley,…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a facut obiectul unor noi reclamatii despre posibile noi incalcari ale regulilor anti-COVID-19. Fostul sef al guvern conservator, nevoit sa demisioneze vara trecuta dupa o succesiune de scandaluri, in principal cel al petrecerilor din Downing Street cu incalcarea…