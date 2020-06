Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson le propune milioanelor de locuitori ai Hong Kongului pasapoarte si un acces la cetatenia britanica in cazul in care China insista sa impuna o lege a securitatii nationale in fosta colonie britanica, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Multi oameni de la Hong Kong…

- China și-a pus lumea in cap prin proiectul de lege privind securitatea naționala in Hong Kong. Fosta provincie britanica este ravnita inapoi de stapanitorii ei, cel puțin asta reiese din ultimul mesaj pe care l-a transmis Londra. Intr-o scrisoare deschisa, publicata in doua ziare de mare tiraj, premierul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marti ca va oferi pasapoarte catorva milioane de locuitori din Hong Kong si, posibil, acces la cetatenia britanica daca China va insista asupra impunerii noii legi privind securitatea nationala, informeaza AFP si Reuters, citate de

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marti ca va oferi pasapoarte catorva milioane de locuitori din Hong Kong si, posibil, acces la cetatenia britanica daca China va insista asupra impunerii noii legi privind securitatea nationala.

- Beijingul a amenintat luni Washingtonul cu represalii daca acesta din urma va impune sanctiuni in legatura cu proiectul de lege privind securitatea nationala in Hong Kong. Peste 180 de persoane au fost arestate duminica in cursul unor manifestatii de amploare impotriva acestui demers legislativ.

- Politia din Honk Kong a recurs la gaze lacrimogene pentru a incerca sa disperseze sute de persoane care au incalcat o interdictie de a manifesta pentru a defila impotriva proiectului Beijingului de a impune o lege privind "securitatea nationala".

- Criza sanitara globala declansata dupa ce epidemia izbucnita intr-o metropola din China s-a raspandit in toata lumea poate reconfigura notiunea de securitate nationala, in masura in care amenintarile pandemice devin la fel de puternice ca cele teroriste sau cibernetice.

- Cand vom reveni la viața normala și ne vom putea intoarce la munca? Cu siguranța, aceasta e principala intrebare care a incolțit in mintea romanilor și, intr-un spectru mai larg, in mintea a sute de milioane de cetațeni de pe intreg globul. Raspunsul este pe cat de simplu, pe atat de paralizant: nu…