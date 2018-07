Stiri pe aceeasi tema

- Campionii mondiali au ajuns la Paris! Urmeaza defilarea de Champs-Elysees. Echipa Franței, care a caștigat Campionatul Mondial de fotbal din Rusia 2018, dupa o finala splendida cu Croația , a ajuns acasa. Vezi galeria foto + 4 + 4 Franța a devenit pentru a doua oara in istorie campioana mondiala, iar…

- Un adolescent de 17 ani, din Prahova, a fost arestat preventiv și este cercetat pentru crima. Tanarul este acuzat ca și-a injunghiat prietenul care avea dublul varstei sale și cu care obișnuia sa mearga la furat, cei doi fiind cercetați in mai multe dosare. Recent, baiatul fusese condamnat la pedeapsa…

- Adrian Mititelu a slabit drastic. Patronul de la Universitatea Craiova a dat jos 45 de kilograme. Adrian Mititelu , unul dintre „greii” fotbalului romanesc, la propriu, a „intrat la apa” și e mult mai „mititel”. Patronul celor de la FC U Craiova dat jos peste 45 de kilograme, dupa ce a facut o operație…

- Britanicii nu vor fi chemați sa voteze a doua oara pentru Brexit, a anunțat un purtator de cuvant al Theresei May. Acesta a adaugat ca planul premierului britanic de ieșire din Uniunea Europeana este cea mai buna modalitate de a ajunge la un consens, anunța presa britanica. In cadrul unei conferințe…

- David Hasselhoff se insoara pentru a treia oara. Starul din Baywatch, in vasra de 65 de ani, o va lua de soție pe Hayley Roberts, de 37 de ani, in cadrul unei ceremonii restranse care va avea loc in Italia peste doua saptamani, scrie presa britanica citata de Agerpres. In timpul unui interviu pe covorul…

- Obama a mers in vizita in Kenya și și-a luat bunica la dans. Imaginile cu fostul președinte al Statelor Unite dansand cu bunica sa paterna au facut inconjurul lumii. Vizita efectuata de Obama in Kenya este prima de la incheierea mandatului de presedinte al SUA și are ca scop lansarea unui centru pentru…

- Cristi Chivu a devenit antrenor la Inter Milano! Anunțul oficial s-a facut azi. Cristian Chivu iși incepe cariera de antrenor la clubul la care și-a terminat-o pe cea de fotbalist. Cristi Chivu a fost numit oficial azi antrenor la echipa Under 14 a celor de la Inter Milano. Cristi Chivu a devenit…

- Vasile Blaga se implica in PNL. Senatorul Viorel Badea a declarat pentru Libertatea ca fostul lider al partidului va avea o intalnire cu reprezentanții fostului PDL, miercuri, pentru a discuta situația interna a partidului. Potrivit unor surse, Blaga ar urma sa revina in conducerea partidului, daca…