Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat astazi ca dupa o lunga perioada in care au fost prezentate dezinformari și rautați la adresa sa vrea sa prezinte in mod clar și corect ceea ce a facut din momentul in care a preluat conducerea acestui municipiu. Bogdan Loghin a subliniat faptul…

- Sute de oameni au protestat, in noaptea de duminica spre luni, in marile orașe ale țarii fața de noile restricții impuse pentru limitarea pandemiei, intr-o mișcare desfașurata sincron. In Timisoara, aflata in continuare in carantina din cauza incidenței ridicate a raspandirii COVID 19, sute de oameni…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca Guvernul a aprobat hotararea privind realizarea Salii Polivalente cu 5.000 de locuri in Suceava. ”Așa cum anunțam inca de saptamana trecuta, in urma discuțiilor pe care le-am avut la București la Ministerul Finanțelor Publice cu domnul ministru…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a participat miercuri, 17 februarie, alaturi de cațiva funcționari, la o videoconferinta online ținuta de reprezentanții Bancii Mondiale, factori decizionali din Helsinki (Finlanda), reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regionala Nord Est și alți primari…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, anunța distribuirea pachetelor cu produse alimentare de la Uniunea Europeana, incepand de marți, 16 februarie 2021, intre orele 11,00 și 13,00 de la depozitul din strada Piața Unirii nr.32 (parcarea blocurilor turn, in spatele CEC). Pot beneficia de acestea,…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a vizitat astazi toate școlile pentru a se asigura ca sunt pregatite cum trebuie pentru inceperea cursurilor. Deocamdata incepand de luni, 8 februarie, la cursuri in mod fizic vor veni doar elevii din invațamantul primar și gradinițele intrucat Radauțiul…

- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, s-a intalnit miercuri, 3 februarie, cu medicii șefi de secții din cadrul Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian”. Intalnirea a avut loc in sala Casei de Cultura, pentru pastrarea distanțelor impuse de pandemie și a avut drept scop unele discuții consultative,…

- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a participat, la Oradea, la un schimb de experiența pe teme de administrație publica. Dupa acest schimb de experiența, Bogdan Loghin a declarat ca vizita la Oradea, alaturi de reprezentanți ai Serviciilor de Urbanism, Achiziții Publice, Impozite și Taxe, Economic,…