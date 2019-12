Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a declarat ca ministerul pe care il conduce este pregatit sa intervina atat pe caile de transport rutier, cat si aerian, maritim sau pe caile ferate, in conditii de iarna. De asemenea, in depozite sunt stocuri de materiale antiderapante pentru urmatoarele trei…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a convocat luni Comandamentul Central de Iarna la nivelul ministerului de resort (CCI-MTIC), iar din discutiile cu cei implicati a reiesit faptul ca nu ar trebui sa existe probleme cu traficul in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor,…

- Avand in vedere, avertizarea de cod galben emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru intervalul 27 decembrie, ora 22:00 – 29 decembrie, ora 20:00 ce vizeaza ninsori insemnate cantitativ si viscol in Carpații Meridionali, de Curbura și in cea mai mare parte a Moldovei, drumarii de la CNAIR…

- Pe anumite sectoare de drumuri nationale si autostrazi se circula in conditii de iarna iar soferii trebuie sa adapteze viteza la conditiile din trafic si sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, duminica dimineata, pe sectoare de drum din mai multe judete. Din fericire, deocamdata, nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatie blocata, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei...

- Daca vremea se va inrautati, vreau sa va raportati la fiecare roman care se afla in trafic sau care beneficiaza de serviciile companiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor ca la un membru al familiei voastre, iar cei care nu se…

- ​ De ultima ora! Iarna grea in Maramures! Drumuri blocate, circulatie paralizata, TIR-uri blocate pe carosabil UPDATE: ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Maramureș, circulația pe DN18 s-a reluat, pe un fir alternativ. Drumul fusese blocat la kilometrul…

- Vantul puternic a produs pagube in judetele Brasov, Hunedoara si Sibiu, 35 de acoperisuri fiind desprinse, 7 copaci fiind doborati pe carosabil, iar doua panouri publicitare fiind rupte. au fost avariate 13 autoturisme iar 2 drumuri nationale au fost blocate de copacii cazuti pe carosabil.