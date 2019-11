Stiri pe aceeasi tema

- La sediul ministerului, a avut loc intalnirea ministrului cu Eduardo Martinez-responsabilul pe dosarul CFR Marfa de la DG Competition din cadrul Comisiei Europene, si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, dar si toti factorii implicati in situatia CFR Marfa. In cadrul intalnirii s-a…

- Tronsonul de metrou Drumul Taberei - Eroilor nu se poate receptiona si nu se poate finaliza in acest an, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o conferinta de presa prilejuita de preluarea mandatului. Intrebat daca bucurestenii vor avea…

- Compania CFR Marfa se afla intr-o situatie extrem de critica, iar joi va avea loc la Bruxelles o discutie legata de ajutorul de stat acordat acestei societati, care are nevoie de o reorganizare, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Nicolae Bode.…

- Guvernul Orban a primit votul de investire in Parlament. Au fost 240 de voturi "pentru", niciun vot "impotriva". "Plenul Parlamentului a votat investirea Guvernului Ludovic Orban cu 240 voturi pentru. Pentru investirea Guvernului erau necesare 233 de voturi. In campania pentru euroalegeri,…

- ”Daca era concurs de balerina, il trecea cu brio. A facut balet la intrebari. Nu a raspuns concret la nicio intrebare. Nu a vrut sa spuna daca mai maresc salariile profesorilor cu 25% pentru profesori, de la 1 ianuarie 2020.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Romania TV.Citeste si: Ion…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, potrivit…

