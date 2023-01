George Paunescu a facut mai multe dezvaluiri intr-un interviu de excepție acordat Realitatea PLUS. Bobby Paunescu a comentat duminica seara, intr-o ediție speciala, declarațiile tatalui sau și a explicat care era contextul in care Romania ar fi putut "cumpara" Republica Moldova in anii "90."In 92\" știm ca s-a destramat URSS. Atunci era un moment de tranzacție. In momentul acela, tata se bucura de relații la nivel foarte inalt in alte state. Avand relațiile astea a vorbit intai in America și a spus ca noi vrem sa ne reintregim, vrem Moldova. Din partea relațiilor au spus ca "da" și s-a discutat…