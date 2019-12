BMW incepe la primavara constructia fabricii de un miliard de euro din Ungaria Grupul german BMW a anuntat marti ca va incepe in primavara constructia fabricii de un miliard de euro din Debrecen, Ungaria, conform agentiei de presa MTI, informeaza Budapest Business Journal.



Consiliul local din Debrecen (oras aflat la 195 km est de Budapesta) finalizeaza lucrarile la fundatia fabricii. Vom lansa in urmatoarele saptamani o campanie de recrutare la Debrecen si o va extinde anul viitor in intreg judetul Hajdu-Bihar, a precizat BMW.



Ca rezultat al majorarii investitiilor cu valoare adaugata ridicata, salariile cresc rapid, iar nivelul mediu al salariilor

Sursa articol si foto: business24.ro

