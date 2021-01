Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele american în exercitiu Donald Trump a gratiat miercuri o alta serie de personalitati controversate, cu putin înainte de a-i preda mandatul prezidential, luna viitoare, presedintelui ales Joe Biden, relateaza AFP.Casa Alba a publicat miercuri seara o lista de aproape…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump nu si-a recunoscut infrangerea la aproape doua saptamani de la alegeri, desi mijloacele legale de contestare a rezultatelor votului in statele-cheie sunt aproape epuizate. Cui i-ar reveni sarcina sa-l escorteze pe Donald Trump din Biroul Oval in Ziua Inaugurarii…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…

- Femeia a hotarat sa iși ia viața cand soțul și cei șapte copii se aflau la munca, respectiv la școala. Louise Giles, in varsta de 41 de ani, parea o o mama fericita. Insa cu o saptamana inainte de a-și lua viața a fost pe ascuns la medic. Primise diagnosticul de care probabil era deja constienta:…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa reduca pana la nivelul istoric de 15.000 numarul permis al refugiatilor in SUA in actualul an fiscal, transmite miercuri dpa. Acesta este cel mai mic numar de refugiati de la introducerea programului de refugiati al SUA, in anul 1980. Limita…

- Presedintele SUA Donald Trump va retrage Sudanul de pe lista statelor care sustin terorismul, a anuntat vineri Casa Alba, intr-o perioada in care sunt speculatii cu privire la o posibila normalizare a relatiilor dintre Israel si autoritatile sudaneze, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, va tine sambata la Casa Alba primul sau eveniment cu public dupa testul pozitiv la COVID-19 saptamana trecuta, a afirmat vineri un oficial cu rang inalt, scrie AFP. Luni, presedintele candidat va tine in Florida primul sau miting electoral .