- Consumatorul din Romania este cel mai putin probabil sa petreaca prea mult timp ingrijorandu-se de preturi, atunci cand vine vorba de cumparaturi, si asta este important pentru inflatie, transmite Bloomberg. Conform unei analize realizate de Morgan Stanley, este mult mai probabil ca ţările…

- Partidul National Liberal respinge categoric afirmatia ca Banca Nationala ar fi vinovata pentru cresterea accelerata a inflatiei in Romania, a declarat vineri presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018. Rata inflatiei este…

- Publicația economica Bloomberg avertizeaza asupra efectelor pe care le va avea o noua majorare a dobanzii de referința, ca metoda de temperare a inflației. Banca Naționala a Romaniei se reunește miercuri intr-o noua ședința in care ar putea decide creșterea dobanzii-cheie de la 2,25% la 2,5%, lucru…

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. Potrivit unui studiu al Eurostat, in 2017, indemnizatia salariatului primita pe ora lucrata a fost in medie, de 23,1 euro in Uniunea Europeana si de 26,9…

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, tari unde angajatii au castigat intre 37 si 43 de euro pe ora, arata un studiu publicat joi de Eurostat.

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC. Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.