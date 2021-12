Blefaroplastia: Tot ceea ce trebuie să știți despre operația pleoapelor Blefaroplastia este o procedura folosita pentru a trata pleoapele cazute. In timpul acestui tip de intervenție chirurgicala plastica, medicul specialist indeparteaza pielea, mușchii și, uneori, grasimea care ar putea duce la lasarea pleoapelor peste ochi. Chirurgia pleoapelor este solicitata in primul rand de persoanele care cauta tratamente anti-imbatranire. Lasarea pleoapelor peste ochi este o parte naturala a imbatranirii, dar puteți lua in considerare acest tip de intervenție chirurgicala daca incepeți sa consideri astfel de efecte naturale ca fiind deranjante. De asemenea, unele persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

