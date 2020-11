Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe surse medicale au aratat ca in weekend, in Baia Mare, pana in seara zilei de duminica, la Spitalul Suport (TBC) a fost mai multe decese. Aceste informații sunt binecunoscute de catre o parte din autoritațile locale, dar și jurnaliști, tocmai de aceea șocul a fost cu atat mai mare duminica…

- E OFICIAL! Baia Mare a intrat in SCENARIUL ROȘU, alaturi de alte 3 localitați! Gradinițele și școlile se INCHID, la fel și restaurantele, fiind permise doar terasele. Masca de protecție, OBLIGATORIE in toate spațiile publice deschise. Lista masurilor și comunicatul oficial: “Comitetul Județean pentru…

- Compartimentul Arhiva-Registratura din cadrul Secției I civile a Tribunalului Maramureș, cu sediul in Baia Mare, strada Crișan nr. 3, nu va desfașura activitați de relații cu publicul. Aceasta masura este una de precauție, in imprejurarea in care un judecator din cadrul Secției I civile a fost testat…

- In perioada 24-25 octombrie 2020, Muzeul Satului din Baia Mare va fi gazda celei de-a treia ediții a „Targului de Sf. Dumitru”, care sarbatorește bogația toamnei din satele Maramureșului. Evenimentul va debuta sambata, 24 octombrie, incepand cu ora 11:00. Meșteri populari și producatori locali vor aduce…

- Miercuri, politistii din Somcuta Mare si cei din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au identificat in trafic doi barbati de 43, respectiv 49 de ani, care au comis infractiuni rutiere. Barbatul de 43 de ani din Baia Mare, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 0,42…

- Muzica intalnește pictura vineri, 2 octombrie 2020, in cadrul evenimentului cultural „Pictura – muzica in culori”, care se va desfașura in incinta Coloniei Pictorilor din Baia Mare, incepand cu ora 18:00. Evenimentul are ca scop readucerea muzicii clasice in atenția publicului baimarean, iar de aceasta…

- In aceasta seara, un accident rutier a avut loc in Baia Mare, pe strada Europa. In accident sunt implicate doua autoturisme. Din pacate, in urma accidentului au rezultat 3 victime, dintre care un copil de 2 ani are o contuzie de membru superior și atac de panica. Au intervenit 2 echipaje SAJ cu medic.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni, 14 septembrie, pana la ora 14.00, pe str. Avram Iancu din Baia Mare, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt…