CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CSM Targoviste cu scorul de 3-0 (25-20, 25-17, 25-21), sambata, in in derby-ul campionatului, in etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin.

- FOTO-VIDEO: Volei Alba Blaj – CSM Targoviște 3-0, in derby-ul turului Diviziei A1 la volei feminin!!! Victorie și spectacol pentru campioana! Volei Alba Blaj a invins CSM Targoviște, scor 3-0 (25-20, 25-17, 25-21), in Sala “Timotei Cipariu” in derby-ul turului Diviziei A1 la volei feminin Duelul dintre…

- Sambata, ora 17.30, derby in Divizia A1: Volei Alba Blaj – CSM Targoviște, ultima apariție a anului in Sala “Timotei Cipariu” Sambata, la ora 17.30, in Sala “Timotei Cipariu” este derby-ul turului Diviziei A1 la volei feminin (televizat pe TVR 3), intre eternele rivale Volei Alba Blaj și CSM Targoviște,…

- Penultima etapa a turului Diviziei A la handbal feminin se va disputa, in Seria B, pe parcursul a doua zile. Runda este deschisa de intalnirea de astazi, programata la 13.30, intre Știința Bacau și CSM Iași 2020. Studentele ocupa ultimul loc, cu șapte infrangeri din șapte și este puțin probabil ca gheața…

- Așa cum era de așteptat, prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau a fost o prada ușoara pentru CSM Targoviște, in runda secunda a Diviziei A1. Sambata, dambovițencele s-au impus pe teren propriu cu un sec 3-0 (9, 16, 10) in mai puțin de o ora de joc. Bacauancele, in randul carora tanara Grama…

- Gruparea manageriata de Daniel Munteanu a caștigat cu 3-2 derby-ul cu Viitorul Curița, fiind singura echipa cu punctaj maxim din cele doua serii Victorie dupa victorie pentru Sportul Onești. Lidera Seriei 2 din Liga a IV-a a caștigat sambata și derby-ul cu Viitorul Curița, ramanand singura echipa din…

- In acest sfarșit de saptamana se va desfașura etapa a cincea a Diviziei A la handbal feminin, ultima inaintea unei pauze de mai bine de o luna. Runda, care va fi deschisa in Seria B, vineri, de jocul CNE Sfantu-Gheorghe- Corona Brașov, are in program sambata urmatoarele meciuri: CSM Roman- CSM Bacau,…

- Astazi se va incheia etapa a patra a Diviziei A la handbal masculin din Seria A. Inceputa miercurea trecuta, cu victoria Politehnicii Iași contra celor de la CSM Vaslui 2, cu scorul de 38-19, runda a continuat duminica, atunci cand CSU Galați a trecut cu 43-26 de AS HC Pietricica Neamț și se va incheia…