- Sfintele Sarbatori ale Craciunului și Noul An sa aduca locuitorilor comunei Napradea, angajaților instituției noastre, precum și colaboratorilor noștri bucurie in case, mult noroc și sanatate alaturi de cei dragi!Craciun Fericit și La multi ani!”Vasile FODOR, Primarul comunei Napradea Acest articol…

- Un concert special de tangouri argentiniene are loc sambata, 11 decembrie, la Centrul Cultural Municipal din parc. Astazi – dezbatere despre valorile teatrului contemporan: Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” din Bistrița ii așteapta astazi, de la ora 17.00, pe toți iubitorii de teatru la o dezbatere.…

- De Ziua Naționala am sarbatorit romanește cu artiștii Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”, dar și cu actorii Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia” și invitații Ateneului Popular, Daniela Nane – actrița Teatrului ”Bulandra”, București, Silviu Biriș – actorul Teatrului Național București și Ioana Maria…

- Fiindca am intrat in postul Craciunului și ne apropiem de Sfintele sarbatori, Centrul Județean pentru Cultura va invita la un concert special de colinde. La Centrul Cultural Municipal avem ocazia sa asistam la un recital al tenorului Eugen Raita. Aflam, tot atunci, cine sunt caștigatorii concursului…

- Duminica, 14 noiembrie a.c., jandarmii salajeni au efectuat mai multe controale pentru verificarea respectarii prevederilor O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Doi barbați cu varsta de 44, respectiv 46 de ani, domiciliați in județul Bistrița, au fost depistați in timp ce pescuiau in zona…

- CJSU Cluj a anunțat, aseara, ca s-a hotarat devierea/ restricționarea traficului greu de peste 7,5 tone, pe DN1C, la nivelul podului peste Someș din municipiul Dej. Masura se aplica incepand de azi-noapte. Circulația se va efectua pe urmatoarele drumuri:• pe direcția Bistrița și Cluj-Napoca și retur,…

- Și-a strans Turc gașca de huligani și majorete expirate din PNL BN și s-au dus cu toții, dom’le, in București, sa faca spectacol! Știți cum au pornit? Zmei. Știți cum s-au intors? „Capreoare” cu ochi umezi. Mai ca-i podidesc lacrimile pe strada cand se gandesc cat de proști au fost și au mai și semnalizat…