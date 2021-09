Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 pare sa fi scazut veniturile bistrițenilor. Astfel, in medie, bistrițenii caștiga cu 10% mai puțin decat in anul 2019. In jumatate din țara a scazut salariul anul trecut. Potrivit Blocului Național Sindical, anul pandemic 2020 a afectat destul de serios veniturile romanilor. In 21 de județe…

- Un barbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce și-a imbrancit tatal de 86 de ani și i-a și furat banii. Polițiștii l-au prins la doua ore de la agresiune și-au gasit asupra sa banii furați de la parintele sau. Aseara, un barbat de 46 de ani a intrat in locuința tatalui sau in varsta…

- Va fi o zi dedicata in intregime copiilor cu varste intre 8 și 12 ani, pe 1 septembrie, la Muzeul Județean! Evenimentul va debuta cu o rugaciune, in Biserica de la Coroana. In program: ateliere de pictura, quilling, litografie și modelaj, dar și concerte folk. „ Credința – Unitate – Diversitate – O…

- O mașina s-a facut scrum noaptea trecuta la Beclean. Potrivit ISU Bistrița, focul ar fi pus intenționat. Proprietarul mașinii spune ca aceasta este a doua tentativa de a aprinde autoturismul… De data aceasta reușita. Incidentul a avut loc azi-noapte, la ora 1:00, chiar in centrul orașului Beclean, langa…

- Salvatorii au dus o lupta contra cronometru pentru salvarea unui copil de 11 ani din Maieru. Acesta a fost gasit in stop cardio-respirator și readus la viața dupa 17 minute de resuscitare. Un copil de 11 ani a fost gasit in aceasta dupa-masa in stop cardio-respirator, in localitatea Maieru. Salvatorii…

- Weekendul ce tocmai a trecut au avut loc alegeri interne in USR-PLUS. Cu doar o seara inainte, deputatul Lorant Sas s-a retras din cursa, la fel și colegii sai din PLUS. Mai mult 6-7 persoane au spus ADIO formațiunii politice. Ieri au avut loc alegeri pentru fotoliul de președinte al USR Bistrița-Nasaud.…

- Astazi, 24 iunie, in centrele de examen amenajate in Bistrița-Nasaud s-a desfașurat a doua proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a. 90 de absenți s-au inregistrat la Matematica. La proba de Matematica au fost prezenți 1941 candidați, a transmis Inspectoratul Școlar…

- Polițiștii au descins azi la 8 domicilii pe raza a cinci județe. In dosarul de deținere ilegala de arma sunt percheziționați și bistrițeni. In aceasta dimineața, polițiștii au descins la OPT locații, din CINCI județe. ”Astazi, 24 iunie a.c., politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase,…