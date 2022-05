Bistrița Năsăud: Târg de cai organizat ilegal, întrerupt de polițiști Un targ de cai organizat ilegal in localitatea bistriteana Saratel a fost intrerupt, duminica, de politisti, fiind verificate 58 de cabaline si legitimate 34 de persoane, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Este al doilea eveniment de acest gen oprit de politisti in ultima saptamana, un targ de cabaline ilegal fiind organizat in data de 1 mai in localitatea Budacu de Jos. „La data de 8 mai, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au organizat o actiune de verificare a unui targ de cai. Activitatile de control au fost desfasurate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

