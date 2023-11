Stiri pe aceeasi tema

- Cancelaria Prim-Ministrului a organizat, joi, o intalnire de lucru pe tema prevenirii si reducerii consumului de droguri, care a reunit reprezentanti ai mai multor organizatii nonguvernamentale implicate in reducerea si atenuarea riscurilor asociate consumului de droguri, precum si ai principalelor…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a declarat marti intr-o conferinta de presa ca de luni va fi impartit in scoli, la gimnaziu si liceu, chestionarul pentru parinti si elevi privind problema consumului de droguri, in care sunt intrebati daca sunt de acord cu testarea anti-drog in anumite conditii,…

- Autorul tragicului accident de la 2 Mai soldat cu moartea a doua persoane, Vlad Pascu, este urmarit penal pentru detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc si punerea la dispozitie a locuintei pentru consumul ilicit de droguri, in dosarul in care au avut…

- Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, a publicat listele actualizate cu posturile clericale vacante din mediul rural, valabile pentru transfer. Este vorba de un post de preot paroh la Biserica cu hramul Sf.…

- Președintele țarii, Klaus Iohannis, a anunțat azi ca va pune consumul de droguri pe agenda viitorului Consiliu Suprem de Aparare a Țarii. Amploarea și efectele distructive ale consumului de droguri constituie o amenințare serioasa la adresa siguranței individuale și naționale. „Consumul de droguri in…

- Klaus Iohannis participa, alaturi de ministrul Educatiei Ligia Deca si de primarul sectorului 1 Clotilde Armand, la festivitatea de deschidere a anului scolar la Scoala gimnaziala 162 din Capitala. “Deschiderea acestui an scolar are semnificatia unui nou inceput, din mai multe perspective. Vreau sa…

- Persoana care conduce un autovehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fara permis și comite un accident de circulație, soldat cu decesul victimei, va fi condamnata la inchisoare cu executare. Recent, Codul Penal a fost modificat, fiind eliminata posibilitatea condamnarii cu…