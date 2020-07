Stiri pe aceeasi tema

- In clipul postat pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului se poate vedea cum oamenii care au participat la slujba nu au respectat nicio masura de protecție. Credinciosii fara masca s-au inghesuit sa ajunga la altar, saruta icoanele din interiorul manastirii din Suceava, unde Parintele…

- Sute de credinciosi au participat miercuri, 8 iulie, la Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur, oficiata de Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la manastirea “ Acoperamantul Maicii Domnului” din Gheorghiteni, Dorna-Arini, judetul Suceava. Cei prezenti n-au purtat masti de protectie si n-au…

- Sambata, 20 iunie, de la ora 7.45, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de tarnosire a bisericii "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din localitatea Sipotele, judetul Constanta, urmata de Sfanta Liturghie.Biserica a fost construita in perioada 1931 1935, iar in fata lacasului de…

- Poetul national Mihai Eminescu a fost comemorat luni la mormantul sau de la cimitirul Bellu din Capitala, potrivit basilica.ro.Slujba de pomenire a fost oficiata de un sobor de preoti din cadrul Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane din Bucuresti, imediat dupa Sfanta Liturghie…

- SAMBATA MORTILOR 2020. Ce se duce la biserica pentru pomenirea mortilor In aceasta zi, gospodinele duc la biserica in amintirea unei persoane decedate preparate precum: coliva, un colac, o sticla de vin. Si, desigur, pomelnicul pe care sunt trecute numele celor plecati la Domnul si lumanari. Gospodinele…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor IPS Pimen este inmormantat, vineri, la Manastirea Sihastria Putnei, slujba fiind oficiata de Mitropolitul Teofan, IPS Teodosie si PS Damaschin Dorneanul, impreuna cu un sobor de preoti, potrivit news.ro.Slujba de inmormantare, oficiata la Manastirea Sihastria…

- „Anul acesta, urmare a instituirii starii de urgența în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, credincioșii nu au putut participa în comuniune deplina cu clerul la aceasta slujba. Prin urmare, pentru a repara acest neajuns, (...) în noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul nopții,…

- Arhiepiscopia Tomisului a anunțat pe Facebook ca in noaptea dintre 26 și 27 mai se va ține o noua slujba de Paște in bisericile și manastirile din Arhiepiscopia Tomisului, alaturi de credincioșii care vor primi Lumina, conform Digi24 . „Anul acesta, urmare a instituirii starii de urgența in contextul…