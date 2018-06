Presedintele Klaus Iohannis l-a propus pe deputatul PSD Gabriel Vlase in functia de director al SIE. In acest sens, Iohannis a transmis, pe 14 iunie, o scrisoare presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.



Gabriel Vlase este vicepresedinte al Camerei Deputatilor, membru al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale.



Potrivit procedurilor parlamentare, Birourile permanente reunite…