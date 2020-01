Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (48 de ani) se pregatește sa dea lovitura pe piața transferurilor! Antrenorul roman vrea sa-l aduca la Gaziantep Gazișehir pe Damjan Djokovic. Spynews.ro a aflat detalii importante din culisele negocierilor pe care “Șumi” le poarta cu croatul de la CFR Cluj.

- Francezul a fost principalul artizan al parcursului excelent avut de CFR Cluj în Champions League si Europa League, iar acum ar putea ajunge în cel mai tare campionat din lume. Conform mai multor surse, CFR Cluj ar fi primit o oferta în jurul sumei de 4 milioane de euro pentru…

- In absența lui Țucudean, francezul Billel Omrani, 26 de ani, a devenit cel mai dorit jucator din curtea CFR-ului, el avand oferte de 4-5 milioane de euro din China și din Anglia, de la o echipa din Premier League. Evoluțiile lui Billel Omrani (26 de ani) din 2019, mai ales cele din preliminariile Champions…

- Dupa o prima parte de sezon foarte buna, cu 7 goluri in 13 meciuri, Denis Alibec, 28 de ani, visa sa plece de la Astra și spera ca Marius Șumudica sa-l duca in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep a vorbit despre Denis Alibec, unul dintre preferații sai, dar a spus ca nu-l poate transfera in acest moment.…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, pare sa nu renunțe la vechiul sau obicei de aduce in strainatate jucatori din Liga 1. Daca in trecut și-a indreptat atenția catre jucatori de la Astra, fostul sau club, acum Șumudica a pus ochii pe mijlocașul Damjan Djokovic (29 de ani), unul dintre…

- Bogdan Mara (42 de ani), directorul sportiv al campioanei CFR Cluj, a declarat ca Dan Petrescu (51 de ani) va ramane la formația din Gruia. In ultimul timp, s-a vorbit despre un eventual interes din partea lui FC Astana (Kazahstan) pentru „Bursuc” (Detalii AICI) „Noi credem ca ramane. N-a fost vorba…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul turcilor de la Gaziantep, i-a laudat in aceasta dimineața pe Constantin Budescu și Denis Alibec, foștii sai jucatori de la Astra. „Budescu poate sa aiba 10 kilograme in plus și sa manance 7 porci pe zi, nu exista jucatori de talia lui. E numarul unu. La fel și…

- CFR Cluj a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (0-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii I de fotbal. Campioana, care si-a menajat o serie de piese de baza, Ciprian Deac, Mihai Bordeianu, Andrei Burca, Damjan Djokovic, Billel Omrani, s-a…