Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce vorbim oficial despre o pandemie globala de coronavirus, iar Italia ia masuri drastice și va avea deschise doar farmaciile și supermarketurile, in Romania statisticile legate de numarul de oameni infectati se modifica de la o ora la alta.

- Inca un caz de coronavirus a fost confirmat, in urma cu puțin timp, in Romania! Este cel de-al șaselea de azi și cel de-al 53-lea la nivel național. Este vorba despre un barbat de 53 ani, din județul Covasna. Acesta a venit din Italia, de la Trentino, pe data 8 martie. El s-a autoizolat la domiciliu…

- Ziarul Unirea Alte doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 49 la nivel național ALERTA in Romania: Alte doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 49 la nivel național Alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate…

- Un ofițer al Serviciului Roman de Informații a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unui comunicat al instituției. Numarul pacienților infectați a ajuns miercuri seara la 47, dupa ce au fost confirmate doua noi cazuri. DSP și Direcția medicala a SRI au desfașurat o ancheta epidemiologica…

- Inca un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat miercuri dimineata in Capitala, o femeie de 43 de ani, contact al pacientului de 60 de ani care a fost internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota”. Bilanțiul imbolnavirilor a ajuns la 30. ”Un caz de imbolnavire cu noul coronavirus…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a ajuns la 15 duminica seara, in Romania. Ultimul pacient este o femeie de 70 de ani din Mureș. The post Coronavirus in Romania: Inca o persoana diagnosticata – o femeie din Mureș. Bilanțul imbolnavirilor ajunge la 15 appeared first on Renasterea banateana…