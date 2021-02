Procurorii DIICOT au calculat un prejudiciu total de peste un miliard de lei in dosarele solutionate in cursul anului 2020, fiind dispuse masuri asiguratorii de 132 milioane lei, se arata in raportul de activitate al Directiei pe anul trecut.



Astfel, potrivit raportului de activitate, prejudiciul total cauzat prin savarsirea infractiunilor in dosarele solutionate de procurorii DIICOT in cursul anului 2020, la nivelul intregii Directii, a fost de 1.074.153.825 lei si 1.304.628 euro, fata de 959.682.235 lei si 15.122.325 euro in anul 2019.



Valoarea totala a bunurilor indisponibilizate…